Dragon Ball Film Collection è tra le uscite Koch Media di maggio 2018

Tramite comunicato stampa, Koch Media ci aggiorna sul parco di release home video valide per il mese di maggio 2018. L'uscita anime di punta, nonché l'unica, è di un peso e un valore enorme: parliamo di Dragon Ball Film Collection, un box da collezione che include tutta la filmografia classica del popolare franchise di animazione.

Il cofanetto di Dragon Ball Film Collection, che sarà disponibile sia in formato DVD che Blu-Ray, è edito da Yamato Video e distribuito sui nostri scaffali da Koch Media e propone, per la prima volta, tutti i film delle tre serie classiche di Dragon Ball rimasterizzati in alta definizione.

Dragon Ball Film Collection uscirà il prossimo 17 maggio e includerà i seguenti film:

La leggenda del drago Shenron

La bella addormentata nel castello dei misteri

Il torneo di Miifan

La nascita degli eroi

La vendetta divina

Il più forte del mondo

La grande battaglia per il destino del mondo

La sfida dei guerrieri invincibili

Il destino dei sayan

L’invasione di Neo Namek

I tre super sayan

Il super sayan della leggenda

La minaccia del demonio malvagio

Sfida alla leggenda

L’irriducibile bio-combattente

Il diabolico guerriero degli inferi

L’eroe del pianeta Conuts

Le origini del mito

La storia di Trunks

L’ultima battaglia

Dal box, dunque, sono esclusi gli ultimi due film della serie: Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei e Dragon Ball Z: La Resurrezione di F. Acquisterete il cofanetto?