Dragon Ball: quali film possono essere considerati come canonici?

Come per tutti i grandi franchise moderni, le storie di Dragon Ball si ramificano in una sequela infinita di prodotti mediali. Alcuni, come gli ultimi lungometraggi di Super, si pongono in continuità con le traiettorie narrative ufficiali, mentre i primi mediometraggi tratti dal manga operano in orizzonti paralleli. Ma quali sono i film canonici?

Dato il successo capillare conosciuto sin dagli esordi dall'opera di Akira Toriyama, i produttori della Toei hanno cercato di capitalizzare l'enorme grado di fidelizzazione generato dal manga e dal suo adattamento animato già dagli albori della sua serializzazione. Ma come capita per tutti i grandi universi mediali, contraddistinti da una miriade di ramificazioni e di prodotti collaterali che ne rendono l'universo narrativo sempre più strutturato e ipermediatizzato, ecco che Dragon Ball è arrivato a codificare un canone complesso, nelle cui traiettorie è semplice perdersi se non si conoscono bene le origini alla base dei suoi fenomeni. Anche perché alcuni testi intrattengono delle relazioni decisamente ambigue con il filone principale coniato da Toriyama.

In questo senso discernere ciò che è “canonico” da quel che si posiziona al di fuori del canone, può dare vita ad alcune incongruenze, dato il modo in cui taluni testi si sovrappongono alla storia ufficiale di Dragon Ball, senza per questo evitare di deviare dal corso principale del racconto. Se pensiamo ai primi tre mediometraggi realizzati in concomitanza con la serializzazione originaria del manga – quando ancora non esisteva Z – queste opere non rispondono ai canoni di ufficialità, anche se a tutti gli effetti, si pongono in continuità con lo spirito episodico che caratterizzava gli archi narrativi degli albori. Ma è nel momento in cui si passa agli adattamenti cinematografici della seconda serie tratta dal fumetto, che i rapporti tra il filone principale della storia e quello parallelo si fanno più arbitrari e articolati.

Ad esempio il primo mediometraggio post-origini, cioè Dragon Ball Z – La vendetta divina (1989) si pone a rigor di logica come un vero e proprio prequel – o, se vogliamo, anticipazione – della saga dei saiyan. Tanto che il racconto con protagonista Garlic Jr. prosegue in ben 10 episodi filler dell'anime (dal 108 al 117) che lo rendono coerente, nonostante alcune incongruenze, con le traiettorie del filone principale. E anche se tali eventi non sono presenti nelle pagine del manga, il film in questione è fatto generalmente rientrare nel canone ufficiale di Dragon Ball, proprio perché non si sovrappone alle logiche di Z, di cui è appunto un antipasto.

Un discorso simile, ad esempio, si potrebbe ricondurre anche ad alcuni film successivi che presentano una struttura più o meno analoga, anche se di natura – come vedremo – diversa. Opere quali Il destino dei saiyan (1991) e La minaccia del demone malvagio (1994) che si configurano rispettivamente come l'ottavo e il quattordicesimo lungometraggio di Dragon Ball, offrono il fianco a discorsi ambigui, che rendono complesso definire la loro appartenenza al canone. Del primo dei due, non solo Akira Toriyama cura in prima persona il character design – evento fino a quel momento unico – ma lo scontro tra il personaggio di Cooler e i Guerrieri Z potrebbe a tutti gli effetti iscriversi nel filone principale della storia se consideriamo il posto che occupa nella temporalità di Dragon Ball: d'altronde il film prende piede nei tre anni che separano la saga di Freezer da quella degli androidi, motivo per cui alcuni ritengono possibile l'eventualità che Cooler ritorni in Dragon Ball Super, anche se l'Imperatore Galattico e il padre Cold non si sono mai pronunciati sulla presenza di un eventuale fratello/figlio. Stesso discorso poi vale per Bojack, la cui storia potrebbe tranquillamente essere ambientata all'indomani della sconfitta di Cell.

Dopo l'incursione di Toei nella narrazione-collaterale di Dragon Ball GT, cioè del prodotto universalmente considerato come “parallelo”, ecco che in tempi recenti gli autori dell'anime hanno intrapreso una traiettoria (estetica, narrativa) diversa: a partire da La battaglia degli Dei (2013) l'opera di Akira Toriyama ha adottato le logiche della transmedialità, portando i vari racconti dell'universo di Dragon Ball a costituirsi come canone proprio perché si pongono l'uno in continuità con l'altro nonostante la varietà degli orizzonti mediali in cui operano. Da questa prospettiva le storie della serie si intrecciano sia con quelle cartacee, sia con i percorsi dei lungometraggi cinematografici, in modo da rendere l'universo dei saiyan più lineare e coeso rispetto alle iperboli del passato. E seppur non sappiamo come Dragon Ball Super proseguirà dopo Super Hero, è logico ritenere che le prossime avventure con protagonisti Goku e Vegeta non trascenderanno mai più il canone dell'ufficialità.