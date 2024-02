Dragon Ball finirà mai oppure no? Proviamo a immaginarlo assieme

Fa un po' strano chiederselo, è vero, eppure Dragon Ball sembra una di quelle opere destinate a non finire mai davvero, perciò vogliamo provare a parlarne assieme e capire se e come potrebbe succedere.

Partiamo con un dato assoluto: la popolarità di Dragon Ball non è mai davvero scemata. L'opera di Akira Toriyama ha uno stuolo enorme di fan che la seguono in ogni maniera, a prescindere dalla riuscita qualitativa e dal passare del tempo. Basterebbe questo a tracciare una linea sulla fine (in questo caso sulla non fine) di Dragon Ball, che ha un bacino di utenza talmente vasto da suscitare sempre interesse. Qua vi avevamo raccontato gli archi narrativi più lunghi di Dragon Ball.

C'è poi la natura stessa del battle shonen: ci potrà sempre essere un nemico più forte, una trasformazione nuova, una battaglia da combattere. La formula di Dragon Ball si può rigenerare in continuazione, anche al netto della qualità e della fisiologica ripetitività. Dragon Ball Super lo ha dimostrato, spingendo forte su questi due elementi: trasformazioni e nemici, cosa che in teoria potrebbe andare avanti all'infinito.

E poi ci sono progetti come Dragon Ball Daima, ritorno alle origini senza intaccare troppo la timeline, capace forse di rinfrescare il prodotto verso lidi nuovi e al tempo stesso già visti: ecco tutto quello che sappiamo su Dragon Ball Daima.

Insomma Dragon Ball potrebbe davvero non finire mai, solo cambiare un pochino: se il pubblico sarà sempre presente allo stesso modo, tra fumetti, cinema e streaming, la risposta a questa domanda difficilmente potrà cambiare.

