Dragon Ball: tutte le forme di Gohan, dalla più scarsa alla più forte

Gohan, figlio di Goku e Chi Chi, e quindi mezzosangue umano e Saiyan ha dimostrato in varie occasioni la sua incredibile capacità combattiva sul campo di battaglia, raggiungendo per primo lo stadio di Super Saiyan 2, e rivelandosi decisivo in molte saghe di Dragon Ball. Andiamo quindi a ripercorrere tutte le sue forme.

Partiamo da quando era ancora un semplice bambino, che colto dalla rabbia e dalla voglia di salvare suo padre, attaccò l’invasore Radish in pieno petto, facendogli anche piuttosto male. Un risultato da non sottovalutare considerata la sua giovane età e l’assenza di allenamenti precedenti. In seguito agli insegnamenti di Piccolo, poi, Gohan iniziò a sviluppare riflessi e istinti di sopravvivenza tipici di qualsiasi combattente per raggiungere un grande potenziale nella saga di Freezer, riuscendo anche solo per un istante ad avere vantaggio sulla seconda forma dell’imperatore galattico.

Se pensiamo all’inizio della serie Z, la forma migliore di Gohan bambino resta la trasformazione in Oozaru, dovuta al suo sangue Saiyan, e rivelatasi fondamentale per quella che sarebbe stata la sconfitta definitiva di Vegeta. Nella vita di tutti i giorni e nella sua forma base Gohan rappresenta comunque uno dei migliori combattenti del pianeta Terra, e ha dato grande dimostrazione di ciò durante la simpatica saga di Great Saiyaman.

Tuttavia, il primo grande raggiungimento del suo vero potenziale viene rappresentato nella saga degli androidi, e di preciso prima e durante il Cell Game. Gohan non solo riesce a raggiungere e mantenere lo stadio di Super Saiyan per tutta la durata degli allenamenti con Goku nella Stanza dello Spirito e del Tempo, ma è il primo a raggiungere il Super Saiyan 2 colto da una rabbia irrefrenabile di fronte alla distruzione di C-16.

Il Gohan Super Saiyan 2 dei Cell Game ha una potenza straordinaria, con la quale fa fuori facilmente i Mini Cell generati dall’androide, lasciando tutti i presenti di stucco. La determinazione e la rabbia mostrati in quell’occasione vengono superati dalla sicurezza data dalla forma suprema. Grazie all’intervento diretto di Kaiohshin il Sommo Gohan può attingere al suo vero potenziale, superando la potenza del Super Saiyan 2, e col quale riesce a tenere testa a Super Bu.

Concludiamo con la forma più recente assunta dal ragazzo: Gohan Beast, protagonista assoluto dell’ultima pellicola, Dragon Ball Super: Super Hero, e caratterizzata da un’aura viola e azzurra, coi capelli bianchi e gli occhi rossi. Gohan riesce a disintegrare con un solo, potentissimo, Makankosappo Cell Max, l’arma definitiva della nuova Armata del Fiocco Rosso. Attualmente i limiti di questa forma non sono noti, ma possiamo dire senza dubbio che Gohan Beast è uno dei migliori guerrieri dell’intero universo di Dragon Ball.

