Dragon Ball: tutte le forme di Piccolo, in ordine cronologico

Il cammino di cui è stato oggetto Piccolo nel corso di Dragon Ball non si ramifica semplicemente alla stregua di un percorso di redenzione: ma si tratta, a tutti gli effetti, di una traiettoria di rinascita. Tanto che il namecciano è arrivato ad incarnare, nelle sue varie forme, l'immagine stessa della purificazione divina, partendo proprio dalle foci del male.

Il mentore di Gohan si è caricato nel tempo non solo di evoluzioni radicali che ne hanno tramutato drasticamente i codici su cui il namecciano aveva di volta in volta basato la sua personalità, ma ha assunto una valenza altamente simbolica sia per ciò che il guerriero ha significato per il processo di maturazione del suo allievo, sia per l'attenzione con cui Toriyama ha messo progressivamente in moto il cammino dell'eroe. E se nella tavola finale del capitolo 103 di Dragon Ball Super è proprio Piccolo, in qualità di personaggio prediletto del mangaka, a ricevere l'onere (e l'onore) di offrire idealmente un commiato al maestro scomparso, molto lo dobbiamo alla natura stessa del namecciano: destinato, sin da subito, a diventare la figura più pura ed eticamente inattaccabile dell'intera opera.

Ma per poter conseguire questa fantasia di divinizzazione, l'eroe ha dovuto prima conoscere le pulsioni più umbratili dell'animo umano, in modo da poterle poi trascendere. E non è un caso che Toriyama faccia debuttare il personaggio nella forma moralmente antitetica a quella a cui tutti noi lo abbiamo associato nel corso degli anni, al punto da configurarsi come il villain più diabolico della sezione iniziale di Dragon Ball: ovvero il Grande Mago Piccolo. È con l'avvento dell'antagonista, inteso come una vera e propria incarnazione del male, che il manga inizia ad abbandonare le traiettorie episodiche e ludiche che l'avevano fino a quel momento contraddistinto, per innervarsi di codici e registri più eminentemente drammatici. Eppure, in continuità con le istanze suggerite in partenza, il cammino del guerriero trova la sua “luce” in una sola, e inestinguibile, idea di purificazione. Tanto che il Grande Mago Piccolo, poco prima di perire per mano del giovane Goku, avrà il tempo di generare un ultimo uovo, da cui si sedimenteranno i semi della rinascita: non solo fisica, ma anche valoriale e ontologica del figlio/omologo.

È durante lo scontro al Torneo Tenkaichi contro il protagonista, che Piccolo, nato per proseguire le azioni demoniache del padre, inizia ad abbandonare la via paterna, per sposare un cammino di riconquista delle sue radici. Qui durante il confronto lo vediamo attivare quella forma colossale di cui l'Orange rappresenterà poi la sublimazione definitiva, e che in pieno processo di redenzione/rinascita, viene neutralizzata dopo pochi istanti, proprio perché il personaggio non ha ancora individuato la strada verso l'evoluzione: su cui sarà immesso proprio a partire dall'inizio della seconda sezione del manga.

Da questa prospettiva, uno dei fattori che rende Radish un personaggio così centrale nell'economia di Dragon Ball Z, lo ritroviamo anche nella naturalezza con cui spinge il namecciano a sovrapporre la propria sfera di interessi a quella degli eroi: è da questo momento, in seguito alla dipartita di Goku, che il namecciano inizierà ad assumere connotazioni positive ed edificanti, che lo porteranno prima a configurarsi come la figura pedagogica assoluta di Gohan, e poi a trovare nella riscoperta delle proprie radici le fonti stesse della sua rinascita divina.

È su Namek, ovvero nel pianeta natale del guerriero, che Piccolo ha l'opportunità non solo di “evolversi”, ma di scoprire sé stesso. E nel momento in cui si unirà a Nail, ritroverà tanto il principio della sua forza divina - al punto che pareggerà il livello combattivo della seconda trasformazione di Freezer, dando vita insieme ai compagni ad una delle tre battaglie più lunghe di Dragon Ball Z – quanto le tracce di un cammino verso l'ascensione sacrale. Culminata a partire già dalla saga degli androidi, nella quale l'eroe, fondendosi con Kami, approda a quell'idillio interiore che lo esalterà sia a sorgente di conoscenza universale, che a manifesto del sistema dei valori degli eroi del manga.

E non è un caso che la sua ultima trasformazione sia mutuata dalla necessità dell'eroe di ottemperare al ruolo pedagogico da lui incarnato. Del resto, uno dei motivi per cui Piccolo rappresenta in Dragon Ball Super il personaggio-simbolo della saga di Super Hero, lo individuiamo nella lucidità con cui canalizza nella nuova forma “Orange” tutto il portato valoriale di cui si è fatto carico lungo il suo percorso narrativo.

La forma inedita appena esibita, grazie a cui la corporeità del guerriero si innerva per la prima volta di una cromatura “dorata” e quindi opposta a quella dei namecciani, prende di fatto vita a causa della necessità dell'eroe di neutralizzare in fretta Gamma 2, in modo da poter continuare ad esercitare agli occhi di Gohan la funzione “educativa” a cui l'allievo l'ha sempre associato. E seppure sia stato il figlio di Goku ad arrecare il colpo finale a Cell Max, la complicità emotiva (e d'intenti) che il guerriero è arrivato a stabilire nuovamente con il suo protetto, ha contribuito a declinare una volta per tutte i suoi processi evolutivi in un orizzonte di rinascita simbolica.

A sign of affection (Vol. 9) è uno dei più venduti oggi su