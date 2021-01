Dragon Ball: quanto è forte Bardak? I livelli di potenza del padre di Kakaroth

I saiyan sono una razza molto particolare. Divisa in caste a seconda del proprio livello di potenza, facendo ricadere quindi i guerrieri in basso livello, medio livello e alto livello. In Dragon Ball però ne abbiamo conosciuti pochi, in particolare durante la saga dei Saiyan quando ci furono presentati Radish, Nappa e Vegeta.

Ma con l'arrivo della saga di Freezer, in contemporanea arrivò uno special nell'anime di Dragon Ball che narrava la storia di Bardak, padre di Goku, ma che ci fornì anche uno spaccato sulla realtà della razza saiyan. Si dice che Bardak fosse un guerriero di basso rango, ma qual è la vera potenza del padre di Goku?

La risposta arriva proprio dallo stesso episodio speciale che conferma come Bardak avesse un livello combattivo prossimo ai 10000. Un ottimo livello se lo confrontiamo con i primi anni di Dragon Ball, ma sicuramente non abbastanza per equipararsi a guerrieri di rango medio o alto come Vegeta. Viene infatti confermato che Bardak è uno dei guerrieri di basso rango più forti. Questa sua potenza naturalmente cresce una volta trasformato in Oozaru, anche se non è mai stato dato un numero preciso al suo livello combattivo in questa forma.

Se consideriamo la sua potenza però nello speciale Dragon Ball: Episode of Bardak, composto da tre capitoli, questa è infinitamente superiore grazie alla sua trasformazione in Super Saiyan. In Dragon Ball Super potremmo rivedere Bardak e quindi anche conoscere meglio questo guerriero saiyan così importante per la storia.