Dragon Ball: Freezer non ha scampo in questa fan art

Tutti i fan di Dragon Ball ricorderanno lo scontro tra Goku e Freezer avvenuto sul pianeta Namecc durante il quale il protagonista ha raggiunto la forma di Super Saiyan. Cosa sarebbe successo però se l'eroe avesse avuto a disposizione i poteri di cui è dotato nel manga sequel? Vediamolo insieme.

Nel corso della storia narrata da Akira Toriyama i guerrieri Z dovettero intraprendere un viaggio verso il pianeta d'origine di Piccolo per recuperare le sfere del drago. In quel luogo però fecero la conoscenza del villain più forte mai incontrato fino a quel momento, cioè il tiranno Freezer. L'alieno, capace di trasformarsi più volte aumentando a dismisura il proprio livello di forza, mise in seria difficoltà i protagonisti e la sua malvagità fu causa del raggiungimento da parte di Goku di una nuovo livello denominato Super Saiyan, tramite il quale riuscì a combattere alla pari col nemico ed infine a superarlo.

In seguito a numerosi combattimenti avvenuti nelle successive saghe della serie e nel sequel, Dragon Ball Super, il Saiyan cresciuto sulla terra è diventato sempre più forte riuscendo a padroneggiare l'Ultra Istinto, abilità che gli conferisce una forza del tutto fuori scala rispetto a quella del Super Saiyan. Un'artista ha quindi immaginato cosa sarebbe potuto accadere se l'uomo avesse potuto utilizzare tutta la sua attuale potenza contro il perfido alieno.

Il disegno in questione è riportato al termine di questa news e mostra i due combattenti nel momento in cui Goku sfoggiò tutta la sua nuova forza, tuttavia in questo caso si tratta del molto più potente Ultra Istinto. Nell'ultima vignetta notiamo infatti tutta la sorpresa e preoccupazione di Freezer che non avrebbe nessuna possibilità di vittoria nell'affrontare il Saiyan.

