Dragon Ball, Freezer scaglia un potente attacco in questa nuova figure

Dragon Ball è l'opera shonen più famosa in assoluto. Nata tra le pagine di Weekly Shonen Jump nel 1984, la serie dell'autore Akira Toriyama ha saputo colpire moltissime generazioni, e anche oggi è apprezzatissima tanto dai giovani quanto dai fan più datati. Il merchandise di Goku e compagni continua inoltre a essere florido e pieno di novità.

Infatti, di recente Bandai Namco ha rilasciato degli shikishi di Dragon Ball, ma il vero punto di forza del franchise sono le figure e le action figure. Dalle costose resine ai classici pupazzetti da trovare nei gachapon, I personaggi di Dragon Ball ornano le scrivanie e le mensole di tutti i fan in qualsiasi loro forma.

Lo studio Last Sleep ha prodotto una nuova figure di Freezer mentre scaglia un attacco. Come possiamo vedere nel tweet di @MajinStore, i preordini per la statuetta che uscirà nel quarto quadrimestre del 2022 sono aperti. Freezer, posto in alto nella figure, scaglia diversi raggi dal suo dito, contornato dalle onde d'urto del suo attacco e dalle fiamme. La statuetta è posta su una base che sembra una navicella. La figure è disponibile in due altezze e due prezzi differenti: quella alta 49 cm costa 695€, mentre quella alta 73 cm costa 1270€.

I prezzi possono sembrare elevati, ma le figure in resina di Last Sleep studio vengono prodotte su ordinazione, e non si sa se torneranno in commercio una volta esaurite. Un ottimo modo per celebrare i 37 anni di Dragon Ball, compiuti a fine 2021.