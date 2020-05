Dragon Ball: Freezer e Vegeta si uniscono per distruggere definitivamente il coronavirus

Quello di Dragon Ball è un franchise divenuto talmente riconoscibile che persino i loro doppiatori originali sono unanimemente riconosciuti come delle icone. In questo periodo difficile di quarantena, molte celebrità da tutto il mondo stanno cercando dei modi per contribuire e aiutare le persone attraverso campagne di beneficienza.

Fra le persone che in Giappone più si stanno prodigando per raccogliere fondi per la lotta al coronavirus troviamo i doppiatori di Freezer e di Vegeta. I video presenti in calce alla notizia sono piuttosto esilaranti poiché i doppiatori (e un famoso comico giapponese) rappresentano un perfetto scontro in stile Dragon Ball.

Ryusei Nakao (Freezer) presta la sua iconica voce al comico Masatake Yamamoto travestito per l'occasione. Non c'è nemmeno bisogno di saper parlare il giapponese per capire che Freezer stia minacciando di distruggere in mille pezzi il coronavirus. Ryo Horikawa (Vegeta) invece, presta la sua voce ad un cosplay del suo personaggio. "Sei patetico virus, ti distruggerò!" afferma, prima di scagliare un potentissimo Final Flash.

Se al coro dovesse unirsi anche la voce storica di Goku, Masako Nozawa, voi cosa le fareste urlare? Qui trovate una lista delle 5 tecniche più utilizzate da Goku fra cui scegliere. Secondo voi quali sono le migliori 10 tecniche di combattimento in Dragon Ball?