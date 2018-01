Dragon Ball Super e Full Color: i numeri 4 di entrambi i manga usciranno ad aprile!

, com'è noto, si occupa della serializzazione italiana delle opere cartacee legate al franchise di Dragon Ball. L'editore italiano ci ha da poco aggiornato circa l'uscita di due volumi piuttosto attesi, ovvero

Ci riferiamo, nello specifico, ai quarti volumi di entrambe le opere: Dragon Ball Full Color Volume 4 e Dragon Ball Super Volume 4 usciranno nel mese di aprile, come ha indicato Edizioni Star Comics in un recente post sui propri account presenti sui social media.

Dragon Ball Full Color sarà una particolare riedizione delle prime avventure di Goku bambino: il piano dell'opera, per il momento, prevede la pubblicazione interamente a colori soltanto della prima parte del manga di Akira Toriyama - che corrisponde alla prima serie dell'anime - ma l'editore, durante Lucca Comics & Games 2017, non ha escluso la possibilità che arrivi anche la seconda parte. Il primo numero di Dragon Ball Full Color uscirà il 24 gennaio 2018 e la ristampa avrà quindi cadenza mensile. È opportuno sottolineare, inoltre, che non si tratterà di un cosiddetto anime comic (cioè un fumetto realizzato con i fotogrammi dell'anime) ma di una colorazione digitale e rimasterizzata delle tavole originali del manga.

Il fumetto di Dragon Ball Super, invece, è scritto da Toriyama e disegnato da Toyotaro, il suo discepolo. Star Comics ha finora pubblicato i primi tre volumi, mentre il quarto - che reca una bellissima cover dedicata a Black Goku e Zamasu - uscirà proprio nel mese di aprile.

Quale dei due volumi attendete maggiormente?