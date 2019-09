Dragon Ball Full Color: ecco la data d'uscita del terzo volume de la saga dei Cyborg

La casa editrice Star Comics ha reso pubblica la data d'uscita del prossimo volume della Full Color di Dragon Ball, che vedrà i nostri eroi fronteggiare Cell e la minaccia dei Cyborg.

Il volume sarà disponibile all'acquisto a partire dal 27 Novembre 2019 al solito prezzo di 6,90, e conterrà i capitoli dal 360 al 374 per un totale di 224 pagine. Di seguito vi lasciamo la sinossi dell'editore:

"Una fantastica edizione completamente a colori del capolavoro del maestro Toriyama! Una pubblicazione imperdibile divisa per saghe, lanciata in Giappone dalla casa editrice Shueisha, ora finalmente disponibile anche per i lettori italiani! Dopo l’entrata in scena dei cyborg numero Sedici, Diciassette e Diciotto, ancora più potenti di quelli che li hanno preceduti, per i terrestri la situazione si è fatta disperata. Come ultima risorsa, Piccolo raggiunge Dio per fondersi con esso e aumentare la propria potenza. Ma, nel frattempo, un altro temibile mostro fa la sua comparsa…"

Il volume in questione ripercorrerà l'introduzione di Cell nel mondo di Dragon Ball, dando inizio ad una delle saghe più belle della serie. Alla fine del volume potrete trovare delle piccole interviste ad Akira Toriyama, nelle quali risponde alle domande più insistenti dei fan, e spesso si riescono a ricavare dei retroscena davvero interessanti.

La Full Color Edition coprirà i 32 volumi della serie, e continuerà ad arrivare sul mercato con un ritmo mensile. L'edizione in questione ha ricevuto un approfondimento in un nostro articolo. Dato che siamo in tema, l'emoticon di Cell sta circolando su Twitter in queste ore.