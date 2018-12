Dragon Ball Full Color: ecco la data d'uscita del 2° volume della Saga dei Saiyan

Grazie alle informazioni ufficiali fornite dal sito della Star Comics, possiamo confermare che l'uscita del secondo volume relativo alla Saga dei Saiyan all'interno della Dragon Ball Color Edition è prevista per il 20 febbraio del prossimo anno.

Confermando la prosecuzione di quella che è senza ombra di dubbio un'iniziativa degna di nota, Star Comics ha ufficializzato che il secondo volume della Saga dei Saiyan appartenente alla Dragon Ball Full Color Edition arriverà sugli scaffali italiani il prossimo 20 febbraio 2019. A comunicarcelo è il recente aggiornamento degli archivi contenuti nel sito ufficiale dell'azienda in questione.

Ricordiamo che il progetto della Dragon Ball Full Color Edition si basa su quello giapponese, e si prefigge lo scopo di ripubblicare tutta l'epopea creata da Akira Toriyama in una nuova veste, completamente colorata. La struttura divide l'opera per saghe, per un totale di sei: la Saga del giovane Goku, la Saga del Gran Demone Piccolo, la Saga dei Saiyan, la Saga di Freezer, la Saga degli Androidi & Cell, la Saga di Majin Bu.

Il secondo volume di questa terza saga ci riporterà all'interno degli avvenimenti narrati dal capitolo 212 al 228, e cioè quelli che concernono l'inizio della battaglia dei Guerrieri Z contro i due invasori saiyan: Nappa e Vegeta. I nostri protagonisti dovranno cercare di resistere in attesa del ritorno di Goku, che si sta allenando dopo essere deceduto nello scontro con il fratello Radish. In totale la macrosaga sarà composta da tre uscite, che copriranno fino al capitolo 245.

La Star Comics ha inoltre confermato che la pubblicazione è prevista per intero, e cioè di tutti e 32 i volumi che formano le sei saghe totali, che arriveranno a scadenza mensile. In quanto all'impostazione dell'edizione, segue in tutto e per tutto il modello nipponico, con le saghe che riprendono ogni volta la numerazione dall'1 e che si differenziano per il colore delle costine.