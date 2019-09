Dragon Ball Full Color, inizia la saga degli Androidi!

Con la fine della Saga di Freezer, Dragon Ball si rinnovò nel profondo, iniziando a sfornare una storia completamente diversa e più incentrata sull'epicità dei combattimenti. Il Super Saiyan di Akira Toriyama fu l'innesto per una serie di avvenimenti che da lì a poco avrebbero lasciato il segno.

In ogni caso, è con il solito comunicato stampa diffuso sui propri canali che Edizoni Star Comics annuncia l'imminente arrivo del nuovo numero di Dragon Ball Full Color. Nonostante qualche perplessità iniziale, la nuova edizione del manga è parecchio interessante, proprio come abbiamo analizzato qualche tempo fa nel nostro speciale di approfondimento.

A partire dal prossimo 25 settembre, infatti, sarà disponibile tra gli scaffali delle librerie e delle fumetterie il nuovo numero della serie, il primo della saga degli Androidi. Al prezzo di 6 euro e 90, con circa 224 pagine, sarà possibile ammirare un'altra volta le gesta di Goku e dei suoi amici contro i temibili Cyborg del Dr.Gelo, li stessi che hanno messo in difficoltà il recente Super Saiyan. Ma non solo, perché Vegeta non resterà a guardare il suo rivale mentre diventa più forte che mai.

Qualora non siate convinti dell'acquisito, vi rimandiamo al nostro articolo che analizza il primo numero della nuova edizione a colori. E voi, invece, che ne pensate del nuovo numero di Dragon Ball Full Color, lo acquisterete al prezzo proposto da Star Comics? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qui in basso.