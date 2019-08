Dragon Ball Full Color, la resa dei conti della saga di Freezer arriva nel Volume 20

La ristampa tutta italiana di Dragon Ball Full Color si appresta a colmare il vuoto delle nostre librerie con il Volume 20 della nuova edizione legata al franchise di Akira Toriyama. L'attesissimo numero è atteso per questo mese e troverà al suo interno la resa dei conti finale.

Dragon Ball è un'opera immortale, così come piace ricordare alla doppiatrice di Goku, in grado di rinnovarsi quotidianamente e di riuscire a proporre al suo pubblico un sempre rinnovato capolavoro. Per questo motivo l'edizione Full Color proposta da Star Comics, licenser dei diritti in Italia dell'originale cartaceo, sta procedendo in linea retta, giunta ormai al 20° numero con la riproposta in chiave colorata dello scontro all'ultimo sangue tra il nostro eroe e Freezer nella sua omonima saga.

Il Volume, che sarà disponibile a partire dal 28 agosto, racchiuderà al suo interno 256 pagine che saranno fruibili al lettore al prezzo proposto di 6 euro e 90. Un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati dell'opera originale di Toriyama-sensei, che proporrà finalmente a colori uno degli scontri più amati dell'intero titolo direttamente dalle mani del suo autore. Con il procedere della saga di Freezer, giunta ormai al 5° numero, non possiamo che rimandarvi al nostro speciale di approfondimento sull'arco dei Saiyan, nel momento in cui Dragon Ball iniziò realmente a fare sul serio.

E voi, invece, acquisterete questo ventunesimo numero di Dragon Ball Full Color? Fateci sapere che ne pensate con un commento qua sotto!