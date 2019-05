Dragon Ball Full Color: svelata la copertina del terzo volume della Saga di Freezer

Si avvicina a grandi passi l'uscita del terzo volume della Saga di Freezer dell'amatissima Dragon Ball Full Color, prevista per il 26 giugno. Per alleviare l'attesa Edizioni Star Comics, la casa editrice detentrice dei diritti dell'opera di Akira Toriyama, ha recentemente postato sul proprio account Facebook le nuove copertine.

Andando ad osservare le immagini diffuse possiamo così notare come in prima pagina siano raffigurati Son Goku, ritratto di profilo, e Ginew, il capitano dell'armata d'élite di Freezer che prende proprio il suo nome. In ultima pagina troveremo invece un Namecciano che avrà un ruolo piuttosto importante nelle prossime vicende, stiamo ovviamente parlando di Junior.

La descrizione dell'edizione speciale che vedrà protagonista l'arrivo di Goku sul pianeta Namecc segue:

Una fantastica edizione completamente a colori del capolavoro del maestro Toriyama! Una pubblicazione imperdibile divisa per saghe, lanciata in Giappone dalla casa editrice Shueisha, ora finalmente disponibile anche per i lettori italiani!

Arrivato finalmente sul pianeta Namecc, Goku trova una situazione disperata: Gohan e Crilin ridotti in fin di vita, e attorno a loro tanti nemici potentissimi! Il pesante allenamento che ha condotto a gravità cento sarà sufficiente per affrontare i terribili guerrieri che gli si pareranno davanti?

Dopo la conclusione della Saga dei Saiyan, questa particolare edizione si sta addentrando sempre maggiormente nei meandri di Dragon Ball Z. Ricordiamo infine a tutti gli appassionati della fatica di Akira Toriyama che, nonostante il mancato annuncio durante il "Goku Day", pare imminente l'uscita di un teaser trailer di Dragon Ball Super 2.

Anche voi state attendendo l'uscita del nuovo volume di DB Full Color? Fatecelo sapere nei commenti!