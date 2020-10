Dragon Ball Full Color al termine, in arrivo il volume 6 della Saga di Bu

A oltre due anni dal primo volume pubblicato, Dragon Ball Full Color sta per giungere al termine. Come annunciato da Edizioni Star Comics, il volume 6 della Saga di Majin Bu chiuderà il viaggio di Goku e dei Guerrieri Z.

Nel 2018 Edizioni Star Comics ha portato sul suolo italiano Dragon Ball Full Color, una fantastica edizione completamente a colori del capolavoro del maestro Toriyama. Lanciata originariamente dalla casa editrice giapponese Shueisha, quest'opera è stata divisa per saghe e nel corso di questi due anni ci ha regalato un totale di 31 volumi. Il trentaduesimo, Dragon Ball Full Color La Saga di Majin Bu - 6, segnerà la fine dell'avventura di Goku.

Come comunicato sul sito ufficiale di Edizioni Star Comics, questo nuovo volume segnerà l'epilogo di Dragon Ball Z. "Non sarà facile, per i lettori dello straordinario universo creato da Akira Toriyama, concludere la lettura de La Saga di Majin Bu n.6, l'ultimo volume del favoloso Dragon Ball Full Color. Ma si sa, tutte le pubblicazioni giungono al termine, prima o poi".

Nel volume finale de La Saga di Majin Bu, che sarà disponibile a partire dal 28 ottobre, Goku e Vegeta si fonderanno utilizzando i Potara. Diventati il potente Vegeth, dovranno affrontare il nemico più spaventoso che abbiano mai dovuto affrontare. Dragon Ball Full Color ha ripercorso, rigorosamente a colori, l'avventura di Goku, da quando era bambino fino a difensore della Terra. Per omaggiare il viaggio percorso dai protagonisti, è stata presentata una controversa statuetta di Dragon Ball. Se pensate che Goku sia il personaggio più forte del franchise vi sbagliate di grosso; in Dragon Ball Multiverse è Bra la più potente dei Saiyan.