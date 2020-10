Dragon Ball: la furia di Gohan Super Saiyan 2 prende vita in una violentissima fanart

Durante la Saga di Cell, Gohan è diventato uno dei personaggi più amati di Dragon Ball. La sua trasformazione in Super Saiyan 2 resterà per sempre impressa nella memoria degli appassionati, ma un utente ha voluto immaginare una sua versione ancora più violenta.

Durante il Cell Game, Goku stesso afferma che Gohan è addirittura più potente di lui. Ma il giovane Saiyan, a differenza dei membri della sua razza, non ha un indole guerriera e preferirebbe non combattere. Spinto dalle malefatte di Cell, però, Gohan risveglia la sua vera natura, trasformandosi in Super Saiyan e mettendo fine in maniera epica a quello che verrà ricordato come il miglior combattimento di Dragon Ball Z.

Per convincere Gohan a combattere seriamente, Cell ha scagliato i suoi piccoli Cell Jr. contro i Guerrieri Z, distruggendo inoltre C-16. Dopo essere rimasto inerme dinanzi la morte dei suoi amici, una furia irrequieta pervade il corpo di Gohan, sancendo definitivamente il passaggio a personaggio più potente di quella saga. Proprio questo momento è stato immortalato in una violentissima fanart pubblicata su Twitter.

Sul proprio profilo, l'artista @youngjijii ha ridato vita alla furia di Gohan con un'immagine pazzesca. La fanart è curata in ogni minimo dettaglio e mette in scena la brutale decapitazione di un Cell Jr. da parte di un rabbioso Gohan Super Saiyan 2.