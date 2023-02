Dragon Ball: la furia di Vegeth nella magnifica figure di Temple Studio

Vegeth, così come Gogeta, si è rivelato in svariate occasioni la chiave per risolvere soluzioni apparentemente disperate nella lunga serie di Dragon Ball. Una delle sue apparizioni più recenti all’interno del franchise è stata durante la saga di Trunks del Futuro, per fronteggiare la minaccia di Zamasu nella linea temporale alternativa.

Nonostante l’impegno dei due Saiyan, e la decisione di unirsi nuovamente attraverso i preziosi orecchini Potara, la trasformazione in Super Saiyan Blue per fronteggiare Zamasu, ha comportato un eccessivo consumo di energia che ha portato, sfortunatamente, al rapido scioglimento della fusione. Tuttavia, quei pochi attimi in cui è stato mostrato, per la prima volta, Vegeth Super Saiyan Blue, hanno conquistato la community, e per ricordarlo gli artisti di Temple Studio hanno realizzato la splendida figure che potete vedere in fondo alla pagina.

Disponibile in due versione, rispettivamente alte 37 e 55 centimetri, la figure presenta Vegeth, con tre volti, normale, Super Saiyan e Super Saiyan Blue, mentre si prepara a colpire Zamasu con la Spirit Sword. Nella versione ex, venduta a 495 euro, il personaggio ha un’enorme aura intorno, e sulla base circolare si trova anche la mostruosa trasformazione di Zamasu. In arrivo nel corso del terzo trimestre del 2023, la figure in versione normale è già prenotabile al prezzo di 195 euro.

Per finire, vi lasciamo ai report finanziari di Toei, che ha registrato una grande crescita anche grazie agli incassi legati a Dragon Ball, e ad un'analisi approfondita dell'Illuminazione.