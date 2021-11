Dragon Ball: la fusione tra Goku e Gohan è finalmente realtà grazie ad un fan

Per un attimo, durante la saga di Majin Buu in Dragon Ball Z, Goku è arrivato estremamente vicino al fondersi con il figlio, Gohan, per tentare di spuntarla contro il potente mostro rosa. Tuttavia, alla fine il protagonista fu costretto a ripiegare su Vegeta e dare così luce a Vegeth.

Il giovane Gohan è uno dei personaggi più apprezzati del franchise, un eroe che i fan vorrebbero vedere più spesso al centro della scena e meno ai margini della narrazione. La nuova serie, infatti, non ha di certo rivitalizzato il saiyan salvo una piccola parentesi durante la Saga del Torneo del Potere che comunque non ha restituito al figlio di Goku le attenzioni che merita.

Ad ogni modo, recentemente l'artista giapponese Kakeru, ha realizzato una fan-art in cui tenta di dare un volto alla fusione potara tra Goku e Gohan. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, mostra quello che in realtà è un personaggio molto simile al protagonista, per via anche della somiglianza tra padre e figlio, tuttavia con una capigliatura a metà strada tra i due.

E voi, invece, cosa ne pensate della reinterpretazione a cura di Kakeru, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto