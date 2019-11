Dragon Ball: le varie fusioni si affrontano in una splendida fan-art

Tra pellicole, opere cartacee e produzioni animate, Dragon Ball è un franchise che nel corso di questi lunghi anni passati costantemente sulla cresta dell'onda ha saputo mettere in mostro un'infinita quantità di personaggi, un cast ricco e sfaccettato che ha saputo farsi amare e odiare da parte del pubblico.

Con così tanti personaggi presenti, era ovvio che i fan avrebbero dato vita a vere e proprie guerre d'opinioni relative a chi sia il più forte, l'essere più pericoloso e potente tra tutti quelli che abbiamo imparato a conoscere. Questa volta, però, ad accendere la miccia della discussione è stato un utente chiamato arksam_official che su Twitter ha deciso di condividere la sua splendida fan-art - visionabile a fondo news -, disegno in cui è possibile osservare le varie fusioni viste nel corso dell'opera intente a combattere tra loro.

Da Gogeta a Kefla, quello che ci si para innanzi è uno scenario indubbiamente poco probabile e che molto difficilmente vedremo ufficialmente nella serie, ma ciò non ha comunque fermato i fan sul web a discutere su chi avrebbe la meglio in uno scontro senza esclusione di colpi. E secondo voi, invece, tra i tre chi avrebbe la meglio in un combattimento di questo tipo?

