Dragon Ball: gatti Super Saiyan ad opera di un animatore

Molti di noi si sono sicuramente emozionati nel vedere le più svariate tecniche e trasformazioni dei personaggi di Dragon Ball, bisogna sapere però che dietro ognuno di questi effetti ci sono abili animatori. Uno di questi ha sfruttato le sue capacita su un video particolare. Andiamo a vederlo.

Tra gli animatori della serie Super spicca Yuya Takahashi che ha lavorato soprattutto ad alcuni episodi chiave alla fine della stessa ed alla sigla d'apertura. Sul suo account Twitter ci riporta un nuovo lavoro che però non riguarda Goku ma i suoi gatti. Come possiamo osservare nel Tweet riportato al termine della news l'artista ha ripreso i propri animali domestici impegnati in un litigio e, seppur non siano personaggi del manga di Akira Toriyama, possiamo vederli esibire svariate tecniche degne di un Saiyan come l'emissione di aura e movimenti ad alta velocità.

La battaglia tra i due felini intenti a rincorrersi attorno ad una tenda, sotto queste sembianze, assume un aspetto straordinario ed avvincente terminando con un effetto che sembra far sollevare il terreno verso l'alto. Questo tipo di reazione avviene quando Goku, in battaglia, ce la mette tutta.

Oltre alla fantastica animazione fatta da qualcuno che ha lavorato alla trasposizione del popolare manga, molti fan creano ogni giorno svariate opere per omaggiare la serie. Tra le ultime vi riporto un imponente tatuaggio del drago Shenron di Dragon Ball ed una mappa del mondo di Dragon Ball.

Vi è piaciuta questa animazione? Secondo voi, tra gli svariati personaggi della storia, chi possono rappresentare i due gatti?