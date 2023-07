Dragon Ball e i gender reveal: i fan usano il drago Shenron per la sorpresa

Dragon Ball è una celebre serie creata da Akira Toriyama, con il manga diventato poi anime grazie al lavoro di Toei Animation, che ha influenzato e affascinato generazioni di fan in tutto il mondo. La storia segue le avventure di Goku e dei suoi amici mentre combattono contro potenti nemici e cercano di proteggere la Terra.

Dragon Ball ha influenzato non solo il mondo di anime e manga, ma anche altre sfere della cultura popolare, essendo stato uno dei cartoni animati più visti nel corso degli ultimi 30 anni, influenzando tantissime generazioni, anche quelle che ora stanno per diventare genitori. E proprio in merito a questo, una coppia di genitori ha deciso di preparare un gender reveal a tema Dragon Ball diventato virale.

Il concetto di gender reveal è diventato un fenomeno popolare in molte celebrazioni e eventi, coinvolgendo la rivelazione del sesso del nascituro. Molti fan di Dragon Ball hanno unito l'amore per la serie con i gender reveal, creando eventi tematici ispirati ai personaggi e alle icone di Dragon Ball, tra cui Dulce Mogollan, utente di TikTok che ha caricato questo video visibile in basso.

C'è la testa del drago Shenron, sempre in verde, a cui sono attaccati dei palloni con delle stelle sopra che richiamano le Sfere del Drago. Dopo aver tirato una corda, il drago ha iniziato a emettere fumo che è diventato velocemente rosa, rivelando quindi il sesso del nascituro. L'unione di queste due realtà ha portato a eventi creativi e divertenti che permettono ai fan di condividere la loro passione per la serie in modi unici. Il drago Shenron ha realizzato un altro desiderio; e voi organizzereste un evento del genere?