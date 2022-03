Dragon Ball: tutti i generali del Red Ribbon e gli esponenti di spicco, li ricordate?

È passato moltissimo tempo da quando Dragon Ball portò al pubblico la grande saga del Red Ribbon. Suddivisa in più fasi che obbligarono Goku a viaggiare in lungo e in largo, alla ricerca delle Sette Sfere del Drago, presentavano sempre personaggi diversi e abbastanza forti per l'epoca. Ricordate tutti i generali del Red Ribbon?

La maggior parte dei pezzi grossi dell'esercito avevano nomi di colori. Si parte dal comandante Red, colui che ha fondato tutto con il solo sogno di trovare le sfere del drago per diventare più alto, e si passa poi al segretario Black, vero nemico finale di quella saga di Dragon Ball. Sempre rimanendo ai piani alti ci sono il generale Blu, il biondino capace di immobilizzare gli avversari, il generale White della Muscle Tower a nord e infine il generale Copper, mai apparso nella serie ma menzionato.

Seguono poi tanti colonnelli e luogotenenti minori: il colonnello Silver, il sergente Metallic, il capitano Dark, il colonnello Yellow, il colonnello Violet e il misterioso Gebo. Questi non sono i soli a prendere parte alle ricerche, dato che dalla loro ci sono anche Murasaki, Sproing e il mercenario Taobaibai. Non manca poi la divisione scientifica, capitanata dal Dottor Gelo che creò i vari androidi, a partire da C-8 - l'unico mostrato in Dragon Ball - per poi proseguire fino ai famosi C-17 e C-18, finendo il ciclo con C-19.

La storia del Red Ribbon non si ferma qui. Con il film Dragon Ball Super: Super Hero, verranno presentati i personaggi Magenta e Carmine della nuova organizzazione del Fiocco Rosso.