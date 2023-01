Dragon Ball: un gigantesco Broly è pronto alla battaglia nella figure di Break Studio

La leggenda del Super Saiyan ha svolto un ruolo centrale nelle avventure di Goku e compagni nel corso di Dragon Ball Z, e nonostante lo stesso protagonista sia riuscito a raggiungere quella trasformazione, ad essere considerato il guerriero leggendario, per molto tempo, è stato Broly, uno dei superstiti della distruzione del pianeta Vegeta.

Introdotto per la prima volta nel film Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda, pubblicato a marzo del 1993 in Giappone, Broly è stato presentato da subito come un personaggio estremamente potente, capace di arrabbiarsi a tal punto da perdere ogni tipo di controllo e raggiungere una forza combattiva superiore persino a quella di Goku. È solo grazie alla pellicola del 2018, Dragon Ball Super: Broly, che propone anche un reboot del Saiyan, che quest’ultimo entra ufficialmente a far parte del canone della serie, e possiamo aspettarci un suo ritorno nel futuro della storia.

Per omaggiare il grande Super Saiyan della Leggenda gli artisti di Break Studio hanno realizzato la statua che potete vedere nelle immagini in calce, alta 89 centimetri e semplice quanto dettagliata. In arrivo tra il secondo e il terzo trimestre del 2023, la statua è già prenotabile al prezzo di 399 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

In conclusione, vi lasciamo alle dichiarazioni di Toyotaro riguardo la nuova saga di Dragon Ball Super, e alle anticipazioni sul capitolo 89 del manga.