Da Dragon Ball a Gintama: i 10 migliori manga shonen secondo i lettori giapponesi

L’industria del fumetto giapponese è in continua evoluzione, e se c’è una categoria sempre osannata nel vasto catalogo odierno, è quella degli shonen, in cui rientrano storie indirizzate principalmente ad un pubblico di giovani ragazzi. Stilare una classifica dei migliori shonen può essere complicato, per questo è stato indetto un sondaggio ad hoc.

Ad avviarlo è stato il sito Ranking.net che ha chiesto ai suoi utenti giapponesi di eleggere, tra ben 119 serie proposte, il miglior manga shonen di tutti i tempi. Di seguito riportiamo la top 10 delle opere scelte dai lettori appassionati:

ONE PIECE Dragon Ball Naruto Hunter x Hunter Haikyuu Attack on Titan Slam Dunk Death Note Assassination Classroom Gintama

Senza grande sorpresa l’immenso viaggio di Luffy e dei mugiwara in ONE PIECE si è aggiudicato il primo posto. L’opera di Akira Toriyama, Dragon Ball, tra le più influenti degli ultimi 40 anni, si è invece aggiudicata la medaglia d’argento, seguita da un suo celebre erede in quanto battle shonen: Naruto di Masashi Kishimoto. Attack on Titan di Hajime Isayama, una delle serie più lette, discusse ed elogiate degli ultimi dieci anni, si è posizionata sesta, tra due incredibili spokon, Haikyuu, il manga più recente presente in classifica, e Slam Dunk del maestro Inoue. Se i primi quattro rientrano nella definizione più pura di battle shonen, gli altri sei rendono la classifica piuttosto eterogenea, e interessante per chiunque voglia avvicinarsi a questa categoria del medium.

