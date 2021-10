Dragon Ball: un giocatore del Betis festeggia il goal con una kamehameha in diretta

Dragon Ball è un'opera che non ha bisogno di molte presentazioni, una serie che ha accompagnato l'infanzia di numerose generazioni di appassionati. Alcuni dei quali, a tal proposito, si sono talmente legati al capolavoro di Akira Toriyama che hanno persino dedicato al suo gioiellino dei momenti davvero particolari.

Non è la prima volta che il calcio incontra il mondo di Dragon Ball, qualche tempo fa l'ex giocatore del Barcellona, Joan Ramon, aveva annunciato di aver cambiato il suo nome in Goku in onore del suo eroe. A stupire la community dedicata con un video subito diventato virale in rete è stato questa volta il difensore del Betis Alex Moreno.

Il calciatore, durante la partita di campionato contro il Rayo Vallecano lo scorso 24 ottobre, terminata 3 a 2 a favore del Betis, ha festeggiato il proprio goal puntando un'onda energetica alle telecamere e in diretta televisiva, clip ovviamente subito riportata su internet e che ha fatto in breve tempo il giro del mondo. Potete dare un'occhiata all'epico video in questione tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa kamehameha dedicata dal Alex Moreno in diretta tv? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.