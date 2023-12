Dragon Ball, un giocatore del Liverpool lancia il suo Kamehameha: il video è virale!

Il calciatore inglese Harvey Elliott, del Liverpool, ha recentemente conquistato l'attenzione dei fan di Dragon Ball celebrando il suo gol vincente contro il Crystal Palace con una mossa ispirata a quelle di Goku. Il calciatore ha emulato con entusiasmo l'eroe di Dragon Ball eseguendo un perfetto Kamehameha, immortalato in un video condiviso su X.

Nel video, Elliott imita Son Goku, tenendo tra le mani una sfera immaginaria e lanciandola verso una folla esultante. La famosissima "Onda Energetica" è un'iconica tecnica di Dragon Ball, che richiede soprattutto concentrazione e forza di spirito. Queste ultime vengono rilasciate in un potente raggio, accompagnato dal classico grido "Kamehameha" o, in italiano, "onda energetica".

La celebrazione di Elliott è stata particolarmente apprezzata dal pubblico presente nello stadio e dal web: il suo gol (e la successiva esultanza) sono stati amatissimi dai tifosi del Liverpool. Il ventenne ha affrontato sfide molto difficili nella stagione in corso, ma il suo intervento nella partita contro il Crystal Palace è stato decisivo, soprattutto durante i tempi supplementari, segnando il gol che ha portato il Liverpool a vincere 2-1 contro la squadra avversaria.

Non è la prima volta che calcio e anime si uniscono: in Italia, ad esempio, la squadra dell'Inter ha collaborato con Blue Lock in un modo unico e originale, mentre lo stesso anime di Dragon Ball è stato protagonista di una partita di calcio.