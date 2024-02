Dopo Dragon Ball, Giorgio Vanni regala al Sol Levante anche un po' di Gundam!

La musica e la passione per gli anime non hanno barriere culturali o linguistiche. Lo ha dimostrato Giorgio Vanni portando il suo Dragon Ball in Giappone, ma il viaggio del cantante non è finito. È di ieri l'ultimo aggiornamento da parte di Vanni che, attraverso un video, si è presentato sotto la gigantesca riproduzione di un fantastico Gundam!

Se nel video precedente, pubblicato dalla sua guida, Vanni ha offerto delle splendide performance musicali, cantando le sigle di One Piece, My Hero Academia e Dragon Ball per le strade di Arashiyama, questa volta si è spostato ad Odaiba per omaggiare il mondo dei Mecha. Nel nuovo post pubblicato su Instagram, infatti, Vanni canta la leggendaria sigla di Gundam Wing, serie anime del '95 molto apprezzata dagli appassionati, mentre alle sue spalle è possibile osservare, imperioso, un magnifico Gundam Unicorn in scala 1:1.

Il filmato non si limita a mostrare Giorgio Vanni, ma continua fino all'attivazione, fittizia, del Gundam Unicorn, sottolineata splendidamente dalla colonna sonora originale della serie, firmata da Hiroyuki Sawano (Attack on Titan, Seven Deadly Sins, 86 - Eighty Six), che è possibile ascoltare lì sul posto. Le avventure di Giorgio Vanni in Giappone proseguono e non vediamo l'ora di scoprire dove lo porteranno e quali video accompagneranno il suo percorso.

Per soddisfare i palati dei nostalgici, che si saranno sicuramente risvegliati dopo aver visto almeno uno dei video di Giorgio Vanni, vi lasciamo con 10 sigle italiane degli anime che potrebbero aver caratterizzato l'adolescenza o l'infanzia di molti di voi: dategli un occhio!