Dragon Ball: una giovane Bulma parte per il suo viaggio in un nostalgico cosplay di Fabibi

Dragon Ball è principalmente conosciuto per le lunghe battaglie di Goku, con l'attenzione che si concentra principalmente sugli eventi di Dragon Ball Z e, recentemente, su Dragon Ball Super. La prima fase della storia è quindi leggermente bistrattata sia per i suoi contenuti più comici e avventurosi che per una questione di anzianità.

In realtà però tutto ebbe inizio da quell'incontro imprevisto tra Goku e Bulma, risalente agli anni '80 e che passerà poi alla storia. Il primo Dragon Ball di Akira Toriyama era molto diverso da quello attuale, con i personaggi ancora ragazzini e per la prima volta alle prese col mondo. Quindi non persone di mezz'età come li vediamo ora in Dragon Ball Super, ma adolescenti inesperti.

Durante il suo percorso, Bulma si è mostrata in molti modi. All'inizio si presentò con un abito lilla, cambiando poi spesso abito già nelle prime fasi. Akira Toriyama le concesse infatti un vestito composto da un jeans corto, un giubbino rosso e un cappello dello stesso colore. La cosplayer cilena Fabibi ha deciso di basarsi su questo costume, di cui è stata anche prodotta una action figure, per creare nostalgia nei fan di Dragon Ball. Ecco quindi in basso un cosplay di Bulma da giovane e pronta ad andare alla ricerca delle altre sfere del drago Shenron.

Recentemente è stata prodotta anche una statuetta di Goku da piccolo. Ricordate il design originale di Goku e Bulma?