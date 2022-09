Dragon Ball: un giovane Kaioshin il Sommo nell'artwork di Toyotaro

Con Dragon Ball Super in pausa, Toyotaro si è dilettato in un nostalgico artwork originale. L’autore, alla guida della serie manga sotto le redini del maestro Akira Toriyama, ha disegnato un personaggio fondamentale per la crescita di Gohan, Kaioshin il Sommo.

Mensilmente, Toyotaro realizza un artwork originale per il sito ufficiale dell’opera. Il mese scorso sul sito di Dragon Ball era arrivato un disegno su Muten e Mutaito, mentre l’illustrazione di questo mese ha come soggetto Kaioshin il Sommo.

Antenato di tutti i Kaioshin, da giovane venne preso di sorpresa da una strega che gli rubò e indossò un orecchino Potara. Dunque, il suo attuale corpo è la fusione del suo corpo originale con quello di una strega. Questa divertente storiella viene raccontata nell’artwork di Toyotaro. L’illustrazione vede infatti un giovanissimo Kaioshin il Sommo fuggire dall’assalto della strega.

Questa è solamente una delle disgrazie capitate al povero Kaioshin. Egli venne anche sigillato all’interno della Spada Z da un essere molto potente. Liberato da Son Gohan, attraverso un rituale liberò il suo potere latente. In Dragon Ball Super è lui ad avvisare Re Kaioh del Nord del risveglio del dio della distruzione Lord Beerus. Lo rivedremo nuovamente nella prossima saga della serie manga di Toyotaro?