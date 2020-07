Dragon Ball: una giovane e sexy Chichi prende vita col cosplay di Molecularagatha

La versione che più è conosciuta di Chichi è sicuramente quella di Dragon Ball Z, ovvero quella da madre di Gohan. Vestita sempre con un abito giallo in stile cinese, capelli raccolti e con un cambio di look ogni tanto per rimarcare l'avanzare dell'età. Ma in Dragon Ball è apparsa anche da bambina e soprattutto da teenager.

Dopo aver incontrato Goku agli inizi di Dragon Ball e ottenuto una promessa di matrimonio, la ragazza si ripresentò durante l'ultimo torneo Tenkaichi dell'anime che poteva decretare la distruzione della Terra per mano di Piccolo. Durante i quarti di finale, Goku e Chichi si affrontarono ma ovviamente Goku ebbe la meglio e le disse che l'avrebbe sposata.

Durante quel frangente si presentò con i capelli lunghi e raccolti in una coda e con un abito blu con dettagli rossi sempre in stile cinese. Quella versione da teenager di Chichi fu a quanto pare apprezzata dai personaggi dell'anime dato che Yamcha la definì uno schianto. Ora una versione di quella Chichi prende vita con un cosplay realizzato da Molecular Agatha. La cosplayer ha pubblicato due foto sul suo account Instagram che potete osservare in basso, tentando di dare un piglio più sexy a questa Chichi.

