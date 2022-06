Dragon Ball: la giovanile mamma di Bulma in questo cosplay di Fabibi

La cosplayer Fabibi è una delle più famose del web. La modella cilena si è presentata sul suo account Instagram con tanti abiti nel corso del tempo, per la maggior parte ispirati ai personaggi di Dragon Ball. Dopotutto, la storia scritta e disegnata da Akira Toriyama tra il 1984 e il 1995 è una delle più famose a livello mondiale.

Per questo la cosplayer negli anni ha presentato tanti cosplay di Bulma in vari modi, sia con abiti normali che in versione coniglietta, oppure si è anche concentrata su C-18 e non soltanto, spaziando su tutti i personaggi femminili di Dragon Ball. E proprio tra uno di questi è stato pescato il suo nuovo lavoro. Fabibi ha portato su Instagram il suo cosplay della mamma di Bulma, la figura misteriosa che sembra sempre giovanissima nonostante il tempo passi.

Capelli biondi, testa tra le nuvole e occhi sempre chiusi, ormai la sua figura è leggendaria. Nella foto, Fabibi la ritrae perfettamente con i capelli biondi e con uno degli abiti con cui appare nel corso della serie. La scelta è ricaduta sulla versione con un top arancione a righe nere e un pantalone blu che arriva poco sopra le caviglie. E sempre a proposito dei cosplay di Fabibi, ricordate questo cosplay di Lunch con la doppia personalità?