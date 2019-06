Dragon Ball e Godzilla si uniscono un'epica illustrazione!

Lo scorso 30 maggio ha debuttato nelle nostre sale cinematografiche il nuovo film di Godzilla II: King of the Monsters, franchise famoso e potente nel mondo che, per merito di un fan, si è arricchito di una nuova illustrazione crossover con la mitologia di Dragon Ball.

Nonostante siano due brand totalmente diversi, sia per contenuto che per trama, non è la prima volta che le due opere vengono unite in disegni crossover da parte degli appassionati. Non per nulla, la caratteristica che più di tutte le accomuna sono le controparti mostruose di entrambe le opere: da un lato il terribile Gozdilla, recentemente tornato al cinema con il secondo film che abbiamo recensito in un articolo speciale, mentre dall'altro un Oozaru, la trasformazione in un gigante gorilla dei Saiyan quando soggetti alla luce diretta della luna piena.

L'illustrazione in questione, realizzata da Wizyakuza, mette al centro proprio un probabile e presunto scontro tra le due creature, risultando nel complesso un lavoro epico e ben realizzato, che ha visto una grande approvazione dalla community di Reddit dove il disegno è stato postato e che voi potete ammirare in calce alla news.

Il disegno, dunque, sintetizza la grande passione dei fan dell'opera di Akira Toriyama verso un altro dei capisaldi della cultura nipponica, in un unione artistica che simboleggia due medium tanto diversi ma, ora come ora, più simili che mai. Cultura che è anche apprezzata in occidente, come dimostra l'onorificenza di Cavaliere all'autore di Dragon Ball donata dal popolo francese.

E voi, cosa ne pensate dell'illustrazione?