Dragon Ball: Gogeta protagonista di una spettacolare coreografia in MLS

Dragon Ball e il calcio sono sicuramente due mondi lontani tra loro, eppure in più di un'occasione abbiamo visto le due sfere insieme attraverso spettacolari iniziative. Questa volta a rendere il tutto straordinario ci hanno pensato i fan dei Los Angeles Football Club durante la finale di MLS.

Moltissimi calciatori sono cresciuti al fianco di Goku e Vegeta, basti pensare che un ex calciatore del Barcellona ha deciso di cambiare il proprio nome in quello del protagonista o ancora alle nuovissime scarpe di Aubameyang. Recentemente, però, è accaduta una cosa particolarmente bizzarra durante la finale di MLS in cui la tifoseria dei Los Angeles Football Club ha deciso di trasformare la propria coreografia in un fenomeno virale.

La vittoria contro i Philadelphia Union si è infine decisa tutta ai calci di rigore per un risultato di 6 a 3. Merito del trionfo non può che andare alla tifoseria che ad inizio match ha pensato di caricare i calciatori con una gigantesca coreografia di Gogeta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Non si può certo dire che questa non abbia portato fortuna visto che alla fine i Los Angeles Football Club sono usciti vittoriosi dalla finale.

