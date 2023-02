Dragon Ball: Gogeta raggiunge il Super Saiyan Blue nella figure di TZT Studio

Da molti considerato come la miglior fusione raggiunta da Son Goku e Vegeta, Gogeta, si è rivelato in molte occasioni l’arma definitiva per risolvere situazioni apparentemente complicate, come la battaglia contro Broly, nella rivisitazione introdotta con la prima pellicola di Dragon Ball Super , dove ha raggiunto lo stadio di Super Saiyan Blue.

Sebbene sia tornato più volte in serie spin-off e all’interno dei più recenti videogiochi del franchise, mobile e non, Gogeta Super Saiyan Blue è apparso pochissime volte all’interno della serie regolare, e in attesa di sapere se e come evolverà la fusione dopo l’Ultra Istinto di Goku e l’Ultra Ego di Vegeta, gli artisti di TZT Studio hanno realizzato una figure per onorare lo stadio più potente raggiunto finora da Gogeta.

Nelle immagini riportate nel post in calce, potete vedere la cura nei dettagli con cui lo studio ha cercato di riproporre il design originale di Gogeta, circondato dalla sua aura blu mentre si prepara a scagliare un Castigatore degli Dei, una delle sue tecniche più potenti. Alta 25 centimetri, e con il busto intercambiabile nella versione normale, esclusiva per chi ha già acquistato la figure di Black Goku in passato, o Super Saiyan, la figure arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2023, ma è già prenotabile al prezzo di 225 euro.

