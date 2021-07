Dragon Ball: Gogeta Super Saiyan 4 è pronto a scatenarsi nella figure di SkyTop Studio

Dragon Ball GT viene spesso annoverata tra le peggiori storie mai raccontate dell'immenso universo creato da Akira Toriyama. Nonostante tutte le critiche che la community continua a muovere nei suoi confronti, la serie ha introdotto il quarto stadio evolutivo del Super Saiyan, una delle trasformazioni più originali e apprezzate del franchise.

L'esistenza di un'evoluzione superiore, accessibile solo se si possiede la coda, è stata una novità molto interessante, che ha lasciato senza parole molti spettatori. Ancora più sorprendente è stato poi vedere il risultato della fusione tra Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan 4, i quali hanno creato probabilmente il guerriero più potente prima dell'avvento dei nuovi nemici e delle nuove tecniche presenti in Dragon Ball Super.

Gogeta Super Saiyan 4 è irriverente, estremamente sicuro di sé, e talmente abile da essere stato in grado di tenere testa a Li Shenron, dopo che questi aveva già assorbito i poteri degli altri sei draghi malvagi. Per omaggiarlo lo studio SkyTop ha realizzato una sontuosa statua da collezione, in scala 1:6, con una base che riporta il logo della serie Dragon Ball GT, e dei led che illuminano l'aura e gli attacchi del Saiyan. Come specificato nel post in fondo alla pagina è già possibile pre ordinare la figure, che sarà disponibile a partire da settembre ad un prezzo di 320 euro.

Ricordiamo che la storia di Vegeta è stata riassunta in un tatuaggio, e vi lasciamo ad un singolare easter egg nella serie Dragon Ball Z.