Dragon Ball: Gogeta Super Sayan 5 è realtà grazie a questa fan art

Dragon Ball AF non fa parte dell'universo canonico dell'opera di Akira Toriyama ma è un sequel creato dai fan per continuare la storia dopo la conclusione di Dragon Ball Grand Tour. Un talentoso artista ha trasformato Gogeta in Super Sayan di quinto livello con una incredibile fan art.

La serie spin-off Super Dragon Ball Heroes ci ha mostrato negli ultimi episodi non solo il ritorno del Super Sayan 4, grazie all'arrivo della forma "Xeno-Verse" di Goku e Vegeta, ma ha anche rivelato una nuova forma scimmiesca, la "Limit Breaker". Prendendo esempio dal modo in cui Goku ha raggiunto la forma di Super Sayan God, i nostri eroi nei panni di "viaggiatori del tempo" sono riusciti a raggiungere la loro nuova trasformazione grazie anche ad alcuni Sayan, che hanno dato il loro potere ai protagonisti durante la battaglia contro il resuscitato Janemba.

Dopo aver sconfitto il diabolico antagonista, Goku e Vegeta del nostro universo stanno combattendo contro Fu, lo scienziato pazzo della Dimensione Dark Demon, e si sono fusi in Vegito.

L’utente Twitter Sprite Yena ha condiviso questo impressionante disegno della trasformazione di Gogeta in Super Sayan 5 che non dovete assolutamente perdervi! Lo lasciamo, come sempre, in fondo a questa news! Se vi piacciono le fan art, vi consigliamo di dare un'occhiata a Goku Ultra Istinto diventa un dipinto 1 a 1 grazie ad un fan! Per tutti i collezionisti, in questa splendida figure Goku Ultra Istinto di scatena contro Molo.

Cosa ne pensate di questa versione di Gogeta? Vi piacerebbe vederlo nella serie canonica di Dragon Ball? Fatecelo sapere nei commenti!