Dragon Ball: Gohan Day e Goku Day, il Giappone omaggia i suoi eroi

Quando una serie diventa così famosa da entrare nell'immaginario collettivo, tanto da divenire patrimonio culturale di un paese, può succedere che vengano indette intere giornate dedicate ai personaggi di quella data serie. Un po' come avviene oggi per Dragon Ball.

Ebbene, forse molti di voi non lo sanno o forse qualcuno invece ne è al corrente, ma oggi 8 maggio 2020, la giornata che sta per volgere al termine e che nel paese del Sol Levante è già terminata, è stata definita Gohan Day. Ventiquattro ore dedicate a uno dei personaggi più amati della storia degli anime e manga, nonché primogenito di un'altra leggenda: Goku.

E se non bastasse, la giornata di domani, 9 maggio 2020, seguirà proprio il Goku Day, con il figlio che lascerà il posto al padre e gli permetterà di ricevere la gloria meritata in tanti anni di attività al servizio del bene superiore. Nel suo mondo Goku ha salvato moltissime volte la terra, nel nostro invece ha salvato tantissime persone dalla noia, ha insegnato principi e valori a ragazzini che adesso sono uomini.

Nell'universo creato da Toriyama padre e figlio sono due leggende che si mettono al servizio del bene senza chiedere niente in cambio, senza ricercare la fama e, di rimando, nel nostro sono ugualmente eroi per tutto quello che ci hanno regalato in questi lunghi anni di attività.

E mentre il manga di Dragon Ball Super continua a narrare il duello tra Goku e Molo per rispondere al quesito sul come finirà, noi intanto omaggiamo come possiamo il personaggi creati dal maestro Toriyama.

Se può interessarvi abbiamo anche trattato alcune teorie su cosa potrebbe accadere se Molo vincesse.