Dragon Ball: Gohan è il protagonista di un'iconica scena di Spider-Man in un'epica fan art

Gohan è uno dei personaggi più importanti della saga di Dragon Ball, ma non tutti i fan hanno apprezzato la sua evoluzione nella seconda metà di Dragon Ball Z. In particolare, molti spettatori non hanno gradito l'introduzione di Great Saiyaman, l'alter ego scelto dal figlio di Goku per combattere anonimamente il crimine.

In Dragon Ball Super Akira Toriyama ha dato il via ad una sorta di "rilancio del personaggio", ora nuovamente in grado di combattere e di tenere testa ai migliori combattenti dell'universo. Nonostante tutto però, dimenticare il passato resta un'operazione molto difficile, specie considerando le varie umiliazioni subite dal giovane Saiyan nei primi archi narrativi di Super.

In tutti i casi, l'utente Reddit opjojo99 ha deciso rendere omaggio al cambiamento di Gohan salutando per l'ultima volta il costume di Great Saiyaman, con una fan art ispirata proprio all'iconica scena di Spider-Man in cui Peter Parker decise di rinnegare per sempre il suo passato. L'immagine ha ottenuto quasi 2.000 upvote dalla community di DBZ.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più sul personaggio invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime news sul costume di Great Saiyaman e alle dichiarazioni di Toriyama su Gohan.