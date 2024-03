Dragon Ball, tutte le volte in cui Gohan ha stravolto i livelli di potenza della serie

Grazie all’ultima pellicola di Dragon Ball Gohan è tornato a brillare sul campo di battaglia, ricevendo una nuova, incredibile, trasformazione. L’introduzione di Gohan Beast, come mostrato anche nel manga di Toriyama e Toyotaro, ha colpito Goku in persona, andando a stravolgere nuovamente la scala gerarchica di potere presente nella serie.

Essendo un mezzosangue Saiyan Gohan ha un grande potenziale, e, sebbene non prenda spesso parte a combattimenti e sfide che impegnano suo padre, e il principe Vegeta, da decenni ormai, il su intervento si rivela sempre prezioso e spettacolare. La disfatta della nuova Armata del Fiocco Rosso e la distruzione di Cell Max sono state possibili solo grazie a Gohan Beast, e in parte ad Orange Piccolo, ma quante altre volte le azioni del giovane mezzosangue sono state centrali nella narrazione?

Andando in ordine cronologico, partiamo dal confronto con Radish, fratello maggiore di Goku arrivato sulla Terra proprio in cerca di Kakaroth. Quando l’invasore riesce a mandare al tappeto il protagonista, Gohan, rimasto fino a quel momento nascosto nella Attack Ball Saiyan, decide di intervenire mosso da una profonda rabbia. Lo scouter di Radish parla chiaro: il potenziale di Gohan è straordinario e continua a crescere rapidamente. Furioso Gohan si lancia con tutte le sue energie verso Radish, dandogli una testata sul torace e facendolo cadere a terra, sconvolto. Niente male per un bambino di appena quattro anni.

Arriviamo, però, al momento più significativo nella storia e nella crescita di Gohan: la distruzione di C-16 per mano di Cell e la conseguente trasformazione nel Super Saiyan 2. Gohan qui raggiunge un livello ancora inarrivabile per gli altri presenti al torneo, riuscendo prima a respingere con estrema facilità i Cell Jr. generati dall’androide, per poi dedicarsi al villain, trattandolo con superbia e dimostrando una grande sicurezza nelle proprie capacità.

Infine, arriviamo, come già citato sopra, alla disfatta di Cell Max, avversario terrificante, enorme e brutale. In questa occasione Gohan ha dimostrato che la Terra ha ancora un combattente in grado di difenderla qualora Goku e Vegeta non siano presenti. Raggiungendo la forma Beast, forse addirittura più potente dell’Ultra Istinto, il ragazzo riesce a decretare nuovamente la fine dell’androide definitivo nei piani del Dr. Gelo, e a causare questa trasformazione è la presunta morte di Piccolo, suo caro amico e mentore.