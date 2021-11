Dragon Ball, Gohan Super Saiyan 2 ma lo stile è quello di Bleach e Naruto

C'è stato un momento in cui Akira Toriyama ha pensato di ribaltare la trama di Dragon Ball e fare di Gohan il nuovo protagonista. Nonostante l'idea non sia infine andata in porto, il giovane saiyan è stato protagonista della Saga di Cell attraverso uno scontro emozionante e che ha spalancato le porte ai nuovi livelli del Super Saiyan.

Certo, allo stato attuale della storia in Dragon Ball Super il Super Saiyan può considerarsi morto di fatto dal momento che si tratta di una trasformazione obsoleta in quanto sia Goku che Vegeta sono in grado di usare ormai abilità ben più potenti. Ad ogni modo, il primo vero guerriero che riuscì ad evolvere il SSJ fu Gohan che, durante lo scontro con Cell, riuscì a superare ulteriormente i propri limiti e a raggiungere il secondo livello.

Ed è proprio al figlio di Goku che un artista, un certo abelvera, ha dedicato la sua ultima illustrazione in cui ha tentato di reinterpretare il personaggio con lo stile di altre celebri opere quali Bleach, Naruto, Le Bizzarre Avventure di Jojo ma anche L'Attacco dei Giganti. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata al risultato di questo mash-up in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.