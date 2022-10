Dragon Ball: Gohan e Trunks come due perfetti samurai nell'artwork di un fan

Nel passaggio a Dragon Ball Z il maestro Akira Toriyama ha introdotto moltissime novità, partendo dalla razza aliena dei Saiyan, a cui appartiene il protagonista Son Goku, fino ai viaggi temporali, merito della genialità di Bulma, sfruttati da uno dei personaggi più apprezzati dalla community: Trunks del Futuro, immortalato in una nuova fanart.

La possibilità di viaggiare attraverso il tempo compare per la prima volta nella saga degli androidi, con l’apparizione di Trunks proveniente da una linea temporale alternativa dove il pianeta Terra è stato distrutto dalla potenza delle creazioni del Dr. Gelo. Grazie alla macchina del tempo creata da sua madre, Trunks riesce a raggiungere la linea temporale dove si trovano i protagonisti, e a salvare Goku da una malattia cardiaca che altrimenti lo avrebbe ucciso. Avvertendo i Guerrieri Z dell’incombente minaccia degli androidi Trunks si rivela un tassello fondamentale per la salvezza del futuro della Terra.

Per omaggiare Trunks, e Son Gohan, suo mentore nella linea temporale alternativa, l’utente @kenji_893 li ha ritratti con diversi cambi ai design originali, rendendoli molto più simili come stile a dei samurai. Entrambi i Saiyan appaiono con la coda, tratto distintivo che i due non hanno mai avuto nella storia canonica, e portano delle katane. Nonostante il cambiamento di outfit, il fan ha voluto mantenere una certa fedeltà con i colori originali dei loro abiti. Diteci cosa ne pensate di questo artwork nei commenti. Per concludere vi lasciamo ripercorrere la triste storia di Mirai Trunks.