Dragon Ball: Goku adulto e l'iconica nuvola d'oro nella figure di BT Studio

Dragon Ball è diventata ormai un’opera seminale, capace di influenzare molti autori e mangaka che ancora oggi prendono come esempio lo stile del maestro Akira Toriyama. Per ricordare le origini della serie, ma anche celebrare il finale raccontato nell’ultimo capitolo di Z, gli artisti di BT Studio hanno presentato una nuova figure da collezione.

Dopotutto il viaggio intrapreso da Son Goku al fianco di Bulma per recuperare le sfere del drago ha cambiato profondamente lo stile di vita del protagonista. Da bambino esperto di arti marziali, Goku ha infatti scoperto di essere destinato a difendere la Terra, e anche il settimo universo in Dragon Ball Super, da minacce sempre più grandi. Forte delle sue capacità combattive, e dall’eredità del sangue Saiyan, il protagonista ha ormai raggiunto un livello pressoché divino di potenza.

Inizialmente però Toriyama aveva puntato più sull’accostare alle sue capacità sul campo di battaglia anche elementi originali, esterni, ma che caratterizzavano comunque la storia, come la Nuvola d’oro donata a Goku dal Maestro Muten in uno dei primi capitoli del manga, e il bastone Nyoi, utilizzato in moltissime occasioni e rivelatosi poi necessario per raggiungere il tempio del dio della Terra dalla torre di Karin.

Per unire sia questi elementi unici della serie originale, e anche il finale in cui Goku rivolge un sorriso di addio ai lettori, gli artisti di BT Studio hanno realizzato la figure che potete vedere nelle immagini in calce. Goku appare con la tuta verde e celeste vista nell’ultimo capitolo del manga, sopra alla nuvola, con la sfera a quattro stelle, cimelio lasciatogli dal nonno Son Gohan, e il bastone Nyoi tra le mani. La figure, alta 21 centimetri, arriverà sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, ed è già possibile prenotarla per il prezzo di 140 euro.

Diteci cosa ve ne pare nei commenti. Per concludere, ricordiamo che Akira Toriyama ha da poco compiuto 68 anni, e vi lasciamo alla cover del volume 26 ridisegnata da Boichi.