Dragon Ball: Goku apprende il Gear Fourth in un'epica fan art

Dragon Ball e ONE PIECE sono due delle opere shonen più iconiche dell'intero panorama manga. Due titoli che, sin dal loro debutto, hanno iniziato a stravolgere l'intero settore, influenzando pesantemente la nuova generazione di autori. Ma cosa accadrebbe se provassimo a unire Rufy e Goku in un unico personaggio?

Il franchise di Akira Toriyama è uno dei brand più famosi al mondo, complice anche il supporto della community con straordinarie illustrazioni, come lo scontro tra Trunks del Futuro e Freezer con lo stile di Shintani. Ad ogni modo, recentemente, l'artista CELLMAN, volto noto agli appassionati per i propri disegni a tema Dragon Ball, ha dedicato l'ultima rappresentazione artistica al personaggio di Goku, immaginandolo tuttavia in una chiave davvero particolare.

L'iconico eroe, infatti, è stato immaginato con i poteri del Gear Fourth di Rufy, con tanto di haki e alcune delle caratteristiche del frutto Gom Gom. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stata notevolmente apprezzata dai fan che hanno trovato geniale il peculiare crossover, a riprova delle migliaia di manifestazioni positive allegate alla foto. L'artista, in particolare, è noto per l'attenzione ai dettagli, in questo caso evidenti sia dal panneggio dell'abbigliamento fino alla resa anatomica della muscolatura.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa epica fan-art, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.