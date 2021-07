Dragon Ball: Goku conquista le strade di Melbourne grazie al figlio di Britney Spears!

Il figlio di Britney Spears ama Dragon Ball, e la cantante, da madre orgogliosa quale è, non ha mai perso occasione per condividere gli artwork del proprio bambino su tutti i suoi profili social. Naturalmente per il figlio dell'icona statunitense si tratta di un semplice hobby, e mai nessuno si sarebbe aspettato di vedere le sue creazioni dall'altra parte del mondo.

Nel 2018, Britney Spears aveva pubblicato due simpatici disegni del figlio, uno ritraente Goku Super Saiyan, e uno ritraente il protagonista con indosso degli abiti casual. La cantante aveva condiviso i due sketch dicendosi orgogliosa delle creazioni del figlio, e il celebre artista australiano Lushsux, famoso per i suoi murales legati alla cultura meme, ha deciso di portare queste due creazioni nelle strade di Melbourne.

In calce potete dare un'occhiata alle due street art, identiche in tutto e per tutto ai vecchi disegni del figlio di Britney Spears. "I disegni del mio bambino! Ha davvero un talento eccezionale!", ha scritto la donna su Instagram, "alcune persone stanno persino ricreando i suoi disegni nelle strade! Ma quanto è figo?". Un bellissimo messaggio e un grande omaggio a Dragon Ball, che l'artista Lushsux ha commentato con un breve "È davvero figo".

Dragon Ball è un'opera che non ha bisogno di presentazioni, e questo non è certo il primo omaggio di un VIP che vediamo negli ultimi mesi. Fortunatamente il figlio di Britney Spears e tutti gli appassionati del mondo non dovranno aspettare molto prima di rivedere Goku, Vegeta e compagni in azione, visto che un nuovo film del franchise è in programma per il 2022.