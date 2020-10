Dragon Ball: Goku diventa fashion in questa nuova statuetta

Goku si riconosce a prima vista per la sua divisa arancione, ereditata dai giorni in cui si allenava con il Genio delle Tartarughe, e gli indumenti blu, panni di allenamento regalato durante gli anni di allenamento con Dio. Raramente il protagonista di Dragon Ball ha cambiato panni durante il manga e l'anime.

Solo in qualche piccolo momento, ad esempio nella prima saga dove aveva la tuta blu, oppure per adattarsi ai climi freddi del nord quando assaltò la base del Red Ribbon, Goku cambiò abiti. Ma sono davvero un numero limitato di volte in cui Goku ha indossato qualcosa di diverso dalla divisa arancione, rimasta anche oggi in Dragon Ball Super.

Tuttavia DP9Studio ha deciso di realizzare una nuova statuetta di Dragon Ball e con Goku vestito in modo diverso dal solito. Per la linea Fashion Goku vediamo il noto saiyan indosserà panni grigi con uno stile streetwear. In basso vediamo l'immagine con la statuetta di Goku da 152€ in scala 1 a 6, alto 35 centimetri, largo 17 e profondo 17.

Il nuovo Goku sarà disponibile nella prima metà del 2021 anche se è già stato aperto il preorder. E non sarà l'unico a dotarsi di nuovi vestiti come viene mostrato dalla seconda immagine del tweet, con Freezer, Vegeta e Trunks rivisti con nuovi abiti in stile urbano. Cosa ne pensate di questo nuovo stile dei protagonisti?



Intanto vi ricordiamo della nuova controversa statuetta di Goku e Bulma così come il primo pupazzo di Dragon Ball col protagonista.