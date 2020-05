Dragon Ball: Goku e Freezer tornano su Namek in una fan-art mozzafiato

Dragon Garow Lee è un'icona nel panorama mondiale legato al capolavoro di akira Toriyama. L'artista, infatti, è un fervido appassionato del franchise al punto tale da essere rinomato dai fan per il proprio talento in salsa Dragon Ball. Recentemente, ha voluto riportarci in'illustrazione sul Pianeta Namek.

Le rappresentazioni grafiche di Lee sono apprezzate in tutto il mondo, con migliaia di condivisioni e manifestazioni positive allegate ad ogni singolo lavoro. Nell'ultimo disegno originale, l'artista ha riportato i due nemici mortali, Goku e Freezer, sul Pianeta che li ha visti fronteggiarsi fino all'ultimo sangue. Dragon li ha ritratti secondo il suo immaginario, pur restando estremamente fedele al tratto di Toriyama sensei, caro agli appassionati.

Il risultato in questione, ad ogni modo, potete ammirarlo in calce alla notizia in una fan-art in altissima qualità. La definizione, infatti, è tale da essere assolutamente perfetta come wallpaper per lo smartphone. Ma a proposito di rappresentazioni grafiche originali, avete già visto questa illustrazione di Goku in Super Saiyan di terzo livello realizzata da un talentuoso fan?

Vi ricordiamo, inoltre, che abbiamo recentemente discusso in merito a un'interessante teoria sul finale di Dragon Ball Super che vi consigliamo caldamente di recuperare. E voi, invece, cosa ne pensate di questo disegno della battaglia più epica dell'opera, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.