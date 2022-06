Dragon Ball: e se Goku del Futuro avesse aiutato Gohan del Futuro? L'idea in una fan-art

La storia di Gohan del Futuro è uno dei racconti preferiti dai fan di tutto il franchise di Dragon Ball. Il figlio di Goku dell’universo del futuro, infatti, hai rinunciato ai suoi sogni pur di allenarsi per difendere la Terra dalla minaccia degli androidi n°17 e 18, impresa che gli è costata comunque la vita.

Il coraggio con il quale il Saiyan ha combattuto i due cyborg, insieme ad un carattere puro quanto decisamente più maturo rispetto alla controparte che conosciamo, ha contribuito a fare di lui un beniamino del pubblico. Il sacrifico di Gohan, che fino all’ultimo si è battuto per i propri cari, ha permesso a Trunks di sopravvivere e di raggiungere il suo passato, l’attuale presente, per evitare che quel disastro si potesse verificare nuovamente.

Ma cosa sarebbe potuto accadere se Goku fosse tornato in vita nel futuro per aiutare i due guerrieri? L’artista noto come DarkHans0 ha così realizzato un’illustrazione in cui vediamo Gohan e il padre allenarsi nella stanza dello spirito e del tempo. Secondo la fan-art in questione, dunque, se i due si fossero allenati probabilmente Gohan avrebbe raggiunto presto e velocemente il Super Saiyan 2, come potete notare proprio dalla rappresentazione grafica allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa idea originale? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.