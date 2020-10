Dragon Ball: Goku e il Genio delle tartarughe diventano due action figures inedite

Si torna a parlare di merchandise dedicato a Dragon Ball: questa volta vi segnaliamo due action figures incentrate sulle prime avventure di Goku e degli altri personaggi della scritta e disegnata da Akira Toriyama.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account Twitter @MundoKame, in cui è possibile vedere una foto delle nuove statuine dedicate a Goku e al Genio delle Tartarughe: i due infatti sono in sella ad una moto, il protagonista della serie, con indosso la tuta dei discepoli della Scuola della Tartaruga, ha in mano il suo famoso bastone rosso, mentre il suo ex maestro di arti marziali è vestito con abiti più "civili". Le due action figures sono alte 15 cm, nei prossimi giorni si potranno preordinare, anche se ancora non conosciamo il prezzo delle due statuette.

I numerosi appassionati dell'opera di Akira Toriyama hanno accolto positivamente le nuove action figure prodotte da Great Design Studio, che siamo sicuri avranno un notevole successo tra i fan della storia di Goku e degli altri Saiyan.

Se cercate altri oggetti da collezione, vi segnaliamo questa statuetta incentrata su due personaggi famosi di Dragon Ball, mentre continua la pubblicazione dei volumi a colori della serie, collana che è arrivata alla saga di Bu.