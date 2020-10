Dragon Ball: Goku e Gohan uniti contro Bojack in un fantastico disegno in prima persona

Dragon Ball è una serie fortemente incentrata sugli scontri, sul miglioramento delle abilità dei protagonisti tramite allenamenti specifici, e a volte molto duri, sull'affrontare avversari sempre più forti e temibili, che anche se non caratterizzati bene, sono stati capaci di creare non poche difficoltà ai Guerrieri Z, tra questi rientra Bojack.

Antagonista principale del nono film di Dragon Ball Z, La Minaccia del Demone Malvagio, Bojack era stato originariamente imprigionato dai quattro Re Kaioh su pianeta molto lontano, questo per impedirgli di proseguire il suo piano di conquista e devastazione dell'intero universo. Quando però Goku si teletrasportò sul pianeta di Re Kaioh del Nord con Cell pronto ad autodistruggersi il sigillo si ruppe, liberando così Bojack.

La minaccia rappresentata dal villain è impressionante, riesce infatti a mettere in difficoltà tutti i Guerrieri Z presenti sulla Terra, anche Trunks del futuro. Goku intanto assiste alla disfatta dei compagni grazie all'aiuto di Re Kaioh, e quando vede Gohan in pericolo decide di intervenire, liberando il figlio grazie ad un fortissimo colpo con il quale colpisce Bojack. È proprio questa scena che l'artista @ruto803 ha voluto rappresentare dal punto di vista dell'antagonista, con la splendida illustrazione che trovate in fondo alla pagina.

La tempestiva azione di Goku consentirà a Gohan di riprendersi, per poi scatenare il suo vero potere trasformandosi in Super Saiyan 2, e lanciando una Super Kamehameha che distruggerà Bojack. Ricordiamo che 30 anni fa andava in onda lo speciale su Bardack, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay femminile di Goku SSJ